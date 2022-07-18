365 домов в Омске признаны аварийными

Жильцы, чьи дома признали ветхими или аварийными, могут претендовать на новые квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аварийными в Омске признаны 365 домов. Такие данные приводит региональное управление Росреестра.

Из этого количества под снос должны пойти 12 объектов капитального строительства, еще 109 жилых помещений признаны непригодными для проживания. Проверить реестр аварийности в ЕГРН может любой желающий.

- Задачей нового закона является повышение уровня информированности людей, защита их интересов и возможность обезопасить от покупки непригодного жилья, - пояснил глава омского ведомства Сергей Чаплин.