В Омской области соседки по даче не поделили хозпостройку и туалет

В конечном итоге землю пришлось вернуть законной владелице. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хозпостройку и туалет, а точнее - земельный участок под ними, не поделили соседки по даче. О традиционном конфликте рассказали в УФССП по Омской области.

Все произошло в СНТ «Лесном». Одна из дачниц, по словам соседки, провела незаконное межевание и присвоила себе чужую землю. На захваченной территории она установила забор, хозяйственную постройку и туалет.

В истории пришлось разбираться суду, который признал незаконность действий одной из участниц конфликта. Правда виновница решила иначе, тогда к делу подключились судебные приставы.

- Судебный пристав вынес постановление о взыскании с неё исполнительского сбора, размер которого составляет 5 тысяч рублей. Не желая усугублять ситуация, она в конечном итоге провела соответствующие работы по переносу спорного ограждения и хозяйственных построек, - уточнили в ведомстве.