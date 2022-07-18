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Общество18 июля 2022 9:04

Молодежный форум РИТМ начался в Омской области

Участниками недельного марафона стали 400 человек
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: минспорта Омской области

Фото: минспорта Омской области

18 июля в Саргатском районе стартовал молодежный форум РИТМ. На протяжении недели 400 участников будут учиться и делиться опытом в реализации креативных и полезных общественных проектов.

В рамках образовательного марафона молодых людей ждут мастер-классы, различные интенсивы и диалоговые площадки. Участники представят свои наработки и проекты, а некоторые смогут даже претендовать на приз 1,5 млн рублей в рамках конкурса Росмолодежи.

Торжественное открытие форума пройдет сегодня вечером, а завершится марафон 24 июля.