Молодежный форум РИТМ начался в Омской области

Фото: минспорта Омской области

18 июля в Саргатском районе стартовал молодежный форум РИТМ. На протяжении недели 400 участников будут учиться и делиться опытом в реализации креативных и полезных общественных проектов.

В рамках образовательного марафона молодых людей ждут мастер-классы, различные интенсивы и диалоговые площадки. Участники представят свои наработки и проекты, а некоторые смогут даже претендовать на приз 1,5 млн рублей в рамках конкурса Росмолодежи.

Торжественное открытие форума пройдет сегодня вечером, а завершится марафон 24 июля.