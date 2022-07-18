В Советском округе Омска благоустроят 14 дворов

Работы закончат к концу лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске к 1 сентября планируют благоустроить 14 дворовых территорий в Советском округе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Из пяти округов города Советский округ занял первое место по доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ, - отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Сабаров.

Так, благоустройство проведут во дворах:

- на улице 50 лет Профсоюзов, д. 126, д.128;

- на улице Заозерной, д. 11, д. 11А;

- на улице ул. Коммунальная, д. 19/1, д. 21/1;

- на улицах Коммунальной д. 25 и Заозерной, д. 10;

- на улицах Энтузиастов, д. 67Б и ул. Круговой, д. 8А;

- на улице Энтузиастов, д. 31А, д. 31Б;

- на улице Энтузиастов, д. 11А, д. 11В;

- на улице Малиновского, д. 8А, д. 8Б;

- на проспекте Менделеева, д. 5 и улице Светлой д. 8, д. 12;

- на улице Бархатовой, д. 7А, д. 9 А;

- на улице Нефтезаводская, д. 36А, д. 36Б;

- на улицах Заозерной, д. 36, д. 40 и ул. С. Тюленина, д. 9;

- на улицах 22 Апреля, д. 1А и ул. 4-я Новостроевская, д. 2;

- на улице Волкова, д. 1А, д. 3А, д. 5А, д. 9А.

На данный момент к работам уже приступили. Добавим, что всего на территории округа с 2017 года благоустроено 55 дворовых территорий.