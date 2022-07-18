Под Омском в аварии с грузовиком пострадала 14-летняя девочка

Фото: Госавтоинспекция

14-летняя девочка пострадала в аварии с грузовиком под Омском. О ДТП в Любинском районе сообщает региональное управление МВД.

Все произошло в районе 8 километра дороги между Любино и Красным Яром. Водитель «99-ой» врезался в грузовик.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» мужчина 2000 года рождения допустил столкновение с автомобилем «Чайка-сервис» под управлением мужчины 1964 года рождения, - уточнили в ведомстве.

После аварии потребовалась медицинская помощь двум пассажиркам «ВАЗ-21099». К врачам обратились 14-летняя и 19-летняя девушки.