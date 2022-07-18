В Омске около остановки «Шинный завод» оборудуют проекционный пешеходный переход

Омичи вскоре будут переходить дорогу по обустроенному пешеходному переходу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске возле остановки «Шинный завод» оборудуют проекционный пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Пешеходная зона будет с подходами, искусственной неровностью, Г-образными стойками с проектором, светофорными объектами и дорожными знаками.

Отметим, что до середины октября также планируется обустройство светофоров на 10 участках: на перекрёстках улиц Чернышевского и Яковлева, Красных Зорь и 20-й Линии, Богдана Хмельницкого и Лермонтова, Лермонтова и Шебалдина, Маяковского и ООТ «Степная», Химиков и Коммунальной, Театральной площади и Думской, а также на улице 5-й Северной, пересечении Космического проспекта и улицы Товстухо, Черлакском тракте. Сейчас ведётся приём заявок на участие в аукционе.

Общая стоимость реализации проекта «Безопасность дорожного движения» в 2022 году составляет больше 56 миллионов рублей.