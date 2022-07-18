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Общество18 июля 2022 6:59

В Омске около остановки «Шинный завод» оборудуют проекционный пешеходный переход

До середины октября планируется обустроить светофоры на 10 участках
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Омичи вскоре будут переходить дорогу по обустроенному пешеходному переходу

Омичи вскоре будут переходить дорогу по обустроенному пешеходному переходу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске возле остановки «Шинный завод» оборудуют проекционный пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Пешеходная зона будет с подходами, искусственной неровностью, Г-образными стойками с проектором, светофорными объектами и дорожными знаками.

Отметим, что до середины октября также планируется обустройство светофоров на 10 участках: на перекрёстках улиц Чернышевского и Яковлева, Красных Зорь и 20-й Линии, Богдана Хмельницкого и Лермонтова, Лермонтова и Шебалдина, Маяковского и ООТ «Степная», Химиков и Коммунальной, Театральной площади и Думской, а также на улице 5-й Северной, пересечении Космического проспекта и улицы Товстухо, Черлакском тракте. Сейчас ведётся приём заявок на участие в аукционе.

Общая стоимость реализации проекта «Безопасность дорожного движения» в 2022 году составляет больше 56 миллионов рублей.