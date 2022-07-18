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Общество18 июля 2022 6:11

В Омске только через прокуратуру удалось отремонтировать разрушенную стену детсада №284

Кирпичная кладка дала трещину весной этого года
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Стену отремонтировал департамент образования омской мэрии

Стену отремонтировал департамент образования омской мэрии

Стена детского сада №284 на улице Нефтезаводской в Советском округе начала разрушаться весной этого года. Об этом омичи жаловались в социальных сетях. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что была проведена проверка.

Специалисты ведомства в ходе осмотра обнаружили в здании детского сада дефекты и повреждения строительных конструкций в виде разрушенной кирпичной кладки стены.

На сегодня стена здания отремонтирована. Деньги выделил департамент образования городской мэрии, которому и было вынесено представление.