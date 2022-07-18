Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 6:07

Прокуратура потребовала от омского лесничества разработать план тушения лесных пожаров

Несмотря на прежние трагедии, строгого регламента своих действий при ЧС чиновники так и не разработали
Наталья ВИРКУНЕН
Лесополосы в черте города редеют, конечно, но они все же есть.

Лесополосы в черте города редеют, конечно, но они все же есть.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе очередной проверки пришла к выводу, что созданное в 2012 году Омское лесничество до сих пор не имеет разработанного и утвержденного плана тушения лесных пожаров. Хотя такие планы проработаны у лесничеств, которые трудятся на других территориях омского региона. Городское подразделение ведомства нарушает закон.

- Координация деятельности по рациональному использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов является функцией департамента имущественных отношений. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес мэра Омска Сергея Шелеста. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Далее по факту устранения будет проведена дополнительная проверка.