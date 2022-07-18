Прокуратура потребовала от омского лесничества разработать план тушения лесных пожаров

Лесополосы в черте города редеют, конечно, но они все же есть. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе очередной проверки пришла к выводу, что созданное в 2012 году Омское лесничество до сих пор не имеет разработанного и утвержденного плана тушения лесных пожаров. Хотя такие планы проработаны у лесничеств, которые трудятся на других территориях омского региона. Городское подразделение ведомства нарушает закон.

- Координация деятельности по рациональному использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов является функцией департамента имущественных отношений. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес мэра Омска Сергея Шелеста. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Далее по факту устранения будет проведена дополнительная проверка.