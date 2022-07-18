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Общество18 июля 2022 5:02

В Омск с задержкой прилетят два самолета авиакомпании «Якутия»

Рейсы задержаны из Якутска и Сочи
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Рейсы задержат более чем на час

Рейсы задержат более чем на час

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Омск 18 июля с задержкой прилетят два рейса авиакомпании «Якутия». Об этом отмечено на онлайн-табло на сайте омского аэропорта.

Первый рейс из Якутск - Омск будет задержан более чем на час. В наш город он должен был прилететь по расписанию в 12:00, однако его ожидают в 13:20.

Второй рейс Сочи - Омск вылетит из курортного города в 16:50 вместо положенных по расписанию 15:30, а прибудет в Омск ориентировочно в 23:55 вместо 22:35.

Задержка последнего рейса связана с поздним прибытием самолета под рейс, поскольку вылет из Омска в Сочи также задерживается более чем на час.