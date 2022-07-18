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Общество18 июля 2022 4:33

В Омске после режима НМУ жители снова пожаловались на резкий химический запах

Омичи продолжают писать о проблеме в социальные сети
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Неблагоприятные метеорологические условия объявили с часа ночи

Неблагоприятные метеорологические условия объявили с часа ночи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 июля в Омске метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. С 01:00 ночи до 11:00 утра Обь-Иртышское УГМС объявили режим НМУ первой степени опасности.

Несмотря на это, в воздухе омичи чувствовали запахи газа, химии и сероводорода. Об этом граждане пожаловались в группе «Дыши!Омск» социальной сети ВКонтакте. Больше всего неприятные ароматы ощущали на Левом берегу, Нефтяниках, Московке и центре города.

Напомним, в конце июня было проведено экстренное совещание из-за выбросов. Участие в нём приняли представители региональных министерства природы, Роспотребнадзора, Омской природоохранной прокуратуры и Обь-Иртышского УГМС.

В том же месяце омская прокуратура организовала проверку на три предприятия, расположенных на Левобережье. Эти организации подозревают в загрязнении воздуха.