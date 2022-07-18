В Омске главой Кировского округа назначили Алексея Наседкина

Мэр города Сергей Шелест считает нового руководителя профессионалом Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске новым главой Кировского округа назначили Алексея Наседкина. Об этом в своем личном телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Шелест.

Ранее он работал первым заместителем главы округа, а последний год провёл в департаменте образования. Градоначальник отметил, что Наседкин хорошо знаком с проблематикой, имеет опыт работы в сфере ЖКХ и закупок.

- Ключевыми показателями эффективности для нового руководителя являются в частности: выполнение плана по доходам в бюджет города; своевременная сдача объектов по нацпроектам; работа с пустующими земельными участками; в целом — приведение округа в порядок, — отметил Сергей Шелест.

В ответственности будущего руководителя будут новые микрорайоны и почти готовая «Арена». Напомним, что предыдущий глава КАО Андрей Горбачёв ушёл в отставку на прошлой неделе.