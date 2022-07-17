53-летний мужчина утонул в реке под Омском

Место другой трагедии, произошедшей в мае 2022 года. Фото: СУ СКР по Омской области

В реке Ачаирке Таврического района утонул 53-летний мужчина. О случившемся рассказали в управлении МВД по Омской области.

- Тело направлено в морг для установления точной причины смерти, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что это не первый несчастный случай на воде в этом году. Уже как минимум 15 человек стали заложниками водной стихии, в том числе и дети. Спасатели предупреждают омичей не заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения, а также не купаться на диких пляжах.