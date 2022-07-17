Холодный ветер и дождь ожидаются в Омске до середины недели

Дожди в регионе ненадолго прекратятся и можно будет погреться на ярком солнце. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До середины недели в Омске ожидаются холодный ветер и дождь. О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики Обь-Иртышского управления.

Рабочая неделя в Омской области начнется с яркого солнышка. Но вот северо-западный ветер до 13 м/с будет немного портить приятные +27°C днем. Ночью тоже станет холоднее + 9...+ 14°C.

Вторник будет не дождливый, но с этим же направлением ветра. Температура днем станет выше на два градуса и поднимется до +29°C. В ночные часы прогнозируется до + 14°C.

А вот в среду уже пойдут осадки. В некоторых районах ожидается гроза. Ветер сменит направление на юго-восточное. Днем + 26...+ 31°C, ночью похолодает до +9°C.