Через два года в Омске появится бульвар имени Михаила Харчикова

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Бульвар имени героя Советского Союза Михаила Харчикова через два года появится в Омске. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

Увековечить память прославленного командира стрелковой роты предлагают в районе дома 38 по улице Богдана Хмельницкого. Инициатива была предложена ООО «АвтоСпецМаш».

- Могу сказать: в целом идея хорошая. С одной стороны — зеленая зона, где омичи могли бы прогуляться, отдохнуть, позаниматься какими-то активностями. С другой — элемент патриотического воспитания: на бульваре можно разместить информационные блоки с биографией Михаила Борисовича Харчикова, с описанием его заслуг, какими-то интересными фактами, - написал мэр.

К слову, градоначальник лично побывал на указанной территории и оценил предстоящие работы. Здесь присутствует одна загвоздка в виде разрешенного использования участка, через который проходят высоковольтные провода. Но эта тема была обсуждена с инвестором, поэтому соглашение о сотрудничестве уже подписано. Летом 2024 года, по оценкам мэра, территория будет доступна для прогулок.