В Омске ДК имени Козицкого может стать Дворцом единоборств

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Новый Дворец единоборств на базе бывшего дворца культуры имени Козицкого совсем скоро может появиться в Омске. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест.

Градоначальник побывал на месте заброшенного строения и визуально оценил необходимость сохранения здания.

- Под одной крышей можно объединить представителей разных направлений борьбы, проводить тренировки, соревнования. Площади позволяют. Местоположение — лучше не придумаешь. Начнем с инструментального обследования здания, если эксперты скажут, что оно пригодно для дальнейшего использования, - написал Шелест.

Если возможности конструкций позволят, тогда власти продолжат дальнейшую работу с пристройством здания, чтобы в городе могло появиться еще одно место для спортивного детского досуга.

- Начнем с инструментального обследования здания, если эксперты скажут, что оно пригодно для дальнейшего использования, перейдем к более плотной работе с инвесторами, - заключил градоначальник.