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Общество16 июля 2022 8:01

В Омске продали губернаторский автомобиль

Покупатель приобрёл его за миллион рублей
Ольга ЦВЕТАТИЙ
На машине ездили Леонид Полежаев и Александр Бурков

На машине ездили Леонид Полежаев и Александр Бурков

Фото: Евгения ГУСЕВА

Омич Владимир Тарасов купил губернаторский Mercedes-Benz S500 4MATIC. Сделку проводило министерство имущественных отношений Омской области. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.

Новый собственник приобрёл автомобиль за миллион рублей. Напомним, машину купили в год его выпуска — 2011-й — за 6,6 млн рублей. После Леонида Полежаева на нем ездили Виктор Назаров и Александр Бурков.

Всего минимущество собирается продать 23 автомобиля, высвобожденных из правительственного автопарка как выработавшие свой ресурс. С их продажи в бюджет планируют получить 3 млн рублей.