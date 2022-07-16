Омский экс-депутат Калинин получил к 16 лет тюрьмы

Калинина осудили совместно с коллегами. Фото: Ольга Цветатий

Омскому предпринимателю и экс-депутату Законодательного собрания Сергею Калинину московский городской суд вынес приговор. Об этом сообщает издание «Интерфакс».

Следствие установило, что в 2011 году в должности председателя совета директоров ОАО «Омскгоргаз», Калинин совместно с Константином Марченко организовал преступное сообщество.

Они организовали продажу ОАО «Омскгоргаз» трех участков газопроводов в пользу ООО «Омскгазстрой». Последнее передало их в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть». После этого соучастники подготовили и направили в региональную энергетическую комиссию и ФСТ России заявления от имени «Омскгазсети» на установление тарифов на транспортировку газа по завышенной цене.

При этом Калинин сделал возможным назначение Марченко на должность председателя РЭК. В свою очередь Марченко подписал заключения об обоснованности предложенных тарифов. Далее соучастники ввели контрагентов в заблуждение относительно реальной стоимости газа и заключили договоры по транспортировке.

Так, за восемь лет было похищено 273 млн рублей. Это денежные средства трех юридических лиц — потребителей газа.

15 июля суд приговорил Мужчину приговорили к 16 годам колонии со штрафом в миллион рублей, а его соучастника к 12 годам лишения свободы.