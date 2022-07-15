Поточнее поделить границы районов решили власти Омской области

Омская область на карте. Фото: Ольга Цветатий

В Омской области планируют обозначить границы муниципальных районов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Комплекс мероприятий выполнит министерство имущественных отношений. Дополнения будут направлены с целью обеспечить защиту имущественных прав правообладателей объектов недвижимости на территории региона, на развитие инвестиционной и экономической привлекательности Омского Прииртышья.

- В Омской области планомерно проведен комплекс работ по установлению границ региона с другими субъектами Российской Федерации. На сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости уже внесены границы с Тюменской и Томской областями, — сказано на сайте правительства.

Сведения о границе между Омской и Новосибирской областями направили в Росреестр для проведения государственной землеустроительной экспертизы.