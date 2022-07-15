До 18 июля омичи смогут проголосовать за проекты «Народной программы»

Голосование продлится до 18 июля включительно. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пять проектов по благоустройству города представлены инициативными омичами. Сейчас продолжается голосование, которое определит самые нуждающиеся в обновлении территории.

К 15 июля уже 800 человек отдали свои голоса за понравившуюся инициативу, остаются решающие три дня. Горожанам предлагают ознакомиться с проектами, за которые им предстоит голосовать.

Жители Ленинского округа представили проект «Радуга детства», который касается обустройства детской площадки между домами №1 по улице11-ая Чередовая и № 31 по улице Крыловская. Он предусматривает работы по благоустройству территории – это ограждение территории детской площадки, асфальтирование дорожек и тротуаров, укладка резинового покрытия. Также здесь должны появиться игровые и спортивные комплексы.

Второй проект - «Радуга здоровья». Здесь жители хотят видеть новую спортивную площадку и благоустройство территории между домами №32 по ул. Жуковского и №5А по ул. 11-я Чередовая.

Третья инициатива касается площадки между домами №3 по ул. 11-я Чередовая и №74 по ул. Спортивная. Согласно описанию проекта, созданного местными жителями, после необходимого благоустройства здесь появится все необходимое для игр в волейбол и баскетбол. Кроме того, на площадке, омичи хотят проводить тренировки, различные соревнования, спартакиады.

Проект «Бульвар в Прибрежном» – благоустройство общественной территории в районе домов №21, 25, 29 по ул. Перелета. Здесь омичи хотят видеть удобное пространство для проведения досуга с детьми и прогулок. Кроме озеленения территории, местные жители заявили желание разместить парковую мебель и фонтан.

Пятая инициатива - «Радужный дворик» – обустройство детской и спортивной площадок вблизи домов № 2, 6А по ул. Магистральной и № 43 по ул. Химиков. Авторы проекта предлагают оборудовать место для отдыха жителей самых разных возрастов. Установить игровые комплексы, разместить скамейки и высадить деревья и кустарники.

Своими идеями, замечаниями и предложениями по содержанию проектов жители могут поделиться, направив письмо на электронную почту: depfin@admomsk.ru. Так как голосование проходит в специальном приложении, отдать свой голос за понравившийся проект могут жители города Омска, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Для этого необходимо перейти на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», авторизоваться и проголосовать. Голосование продлится до 18 июля включительно.

- Инициативное бюджетирование - этот прекрасный способ для омичей реально поучаствовать в управлении городом и привести в порядок конкретную микротерриторию. Горожане сами определяют объект, сами разрабатывают предварительный эскизный проект, защищают его и получают финансовые ресурсы. Добавлю, что сейчас по инициативе мэра Сергея Шелеста идет формирование «Народной программы» по благоустройству на 2023 год с объемом финансирования не менее 50 миллионов рублей. Сбор предложений продолжается во всех городских округах, - говорит депутат Омского горсовета Андрей Бондаренко.