Омский региональный оператор не смог обжаловать решение суда о снижении тарифов на мусор

Региональный оператор Омской области ООО «Магнит» не согласен с решением суда

По мнению суда, РЭК Омской области не проверила данные регоператора, и установленный тариф оказался выше ранее действующего.

Решение омского областного суда пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в суде приказ РЭК о повышении экономически обоснованных тарифов на вывоз мусора признали незаконным. По мнению прокуратуры, в комиссии недостаточно тщательно проанализировали расходы «Магнита» на транспортировку мусора за 2019 год. Именно поэтому во второй половине прошлого года тарифы сильно выросли для омичей.

В итоге, ранее действующие тарифы признаны незаконными. Параллельно с этим в суде рассмотрели жалобу ООО «Магнит». Несмотря на ее отклонение, региональный оператор все равно не согласен и продолжит обжалование.

- Региональный оператор Омской области ООО «Магнит», как участник судебного процесса, не согласен с решением суда и намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции. В настоящее время юристы компании занимаются подготовкой документов для подачи кассационной жалобы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в городе Кемерово, - прокомментировали ситуацию ООО «Магнит».