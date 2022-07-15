Директор дептранса Кормилец поддерживает самокаты в Омске

Для электросамокатов нужны специальные дорожки Фото: Андрей АБРАМОВ

Директор омского департамента транспорта Вадим Кормилец высказал свое мнение по поводу электросамокатов в интервью ГТРК «Иртыш». Он считает это средство передвижения индивидуальной мобильностью.

– Электросамокат является очень удобным средством индивидуальной мобильности. Отказываться от него было бы неправильно. Но и пустить на самотек эту работу тоже будет неверно. Необходимо упорядочить движение этих транспортных средств. Я лично отношу их к транспортным средствам. Чтобы обеспечить безопасность, необходимо отделять общий транспортный поток от движения средств индивидуальной мобильности. А тех правильнее и полезнее отделять от пешеходов, – отметил Кормилец.

Можно сделать вывод, что для катания на электросамокатах нужны отдельные дорожки. На данный момент люди, использующие их, ездят по тротуарам и проезжей части.