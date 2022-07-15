В Омском областном театре юных зрителей не продлили контракт с восемью актерами

Были зафиксированы инциденты, которые в профессиональном театре недопустимы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омском областном театре юных зрителей уволили сразу восемь актеров. В список попали: Михаил Квезерели, Вероника Крымских, Александр Галимов, Мария Овчинникова, Максим Пешин, Виктория Богатырева, Артем Хайлов и Анастасия Алешина.

Такую неожиданную информацию работникам 11 июля сообщила главный режиссёр Анастасия Старцева. 15 июля в ТЮЗе официально прокомментировали ситуацию.

- Контракты не продлены по многим причинам: есть актёры, которые нарушали дисциплину, постоянно опаздывали на репетиции и тренажи, есть актёры, которые приходили на спектакль за 10 минут до выхода, им не успевали сделать грим. Нам поступали жалобы от зрителей на не вовремя начавшиеся спектакли. Есть актёры, которые отказывались от участия в театральных работах, так как у них подработка. Были допущены опоздания и пропуски на занятия по технике речи, несмотря на то, что в театр был специально приглашён квалифицированный педагог, — отметили в театре.

Свою позицию высказала и главный режиссёр Анастасия Старцева:

- На меня сейчас возложена большая ответственность за Омский театр юного зрителя, нужно совершить шаг вперед и не один, сделать это возможно только с командой единомышленников, которая будет понимать, что качество спектаклей и уровень своего профессионализма мы должны совершенствовать постоянно. К сожалению, были зафиксированы инциденты, которые в профессиональном театре недопустимы, — сказала она.