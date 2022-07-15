В Омске начали строить дом для переселенцев из аварийного жилья

Строительство планируют завершить к концу 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице 6-ой Станционной начаты работы по возведению многоквартирного дома в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здание предназначено для переселенцев из аварийного жилья.

Подрядчиком является ООО «ДСК-3», которое приступило к расчистке территории и ограждению стройплощадки.

- В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по расчистке территории стройплощадки, устройству ограждения по периметру стройплощадки, строительного городка, подъездных дорог, подкрановых путей, разбивка геодезической основы для выноса осей здания в натуру, временное подключение объекта к сетям электро - и водоснабжения, - отметил первый замдиректора департамента строительства Александр Маер.

Напомним, что сдать жилой дом на 218 квартир планируется до конца следующего года. В него должны заселиться 600 человек, проживающих в аварийных домах.

- Система национальных проектов, инициированная президентом России Владимиром Путиным, позволила добиться прорывных результатов по целому ряду направлений. Это и качество дорог, и благоустройство, и переселение граждан из аварийного жилья. В Омске последовательно реализуются масштабные планы по строительству новых домов для нуждающихся людей. Эта работа находится под постоянным особым контролем и областного правительства, и мэрии, и Омского городского Совета, - отметил председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.