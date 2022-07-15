В Омской области приняли минимальную ставку за техприсоединение к электросетям

Изменения регламентированы новым постановлением Правительства РФ. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2022 года меняет правила технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно документу, отменяется действующая ранее льготная ставка на осуществление техприсоединения энергопринимающих устройств физических и юридических лиц с присоединяемой мощностью до 15 кВт в размере 550 рублей. Новый тариф будет распространяться на всех, кто подал заявки на техприсоединение после 1 июля текущего года.

При этом для граждан «социальной» категории плата за подключение будет определяться по пониженному тарифу, который составит 1 тыс. рублей за 1 кВт. Претендовать на него могут малоимущие семьи, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и другие федеральные и региональные льготники.

Минимальная ставка составила 3 тысячи рублей за кВт, максимальная – 10 тысяч рублей. РЭК Омской области сегодня принят минимальный размер ставки за технологическое присоединение к электросетям - 3 тыс. рублей, хотя расчётная стоимость составляет порядка 8 тыс. руб. за кВт.

Отметим, что с 2009 года плата за технологическое присоединение для населения удерживалась на уровне 550 рублей (до 15 кВт). Из-за низкой цены ежегодно подавалось огромное количество заявок на присоединение к сетям. В том числе граждане электрифицировали отдаленные участки, без развитой инфраструктуры. Энергетикам приходилось тянуть сети, ставить трансформаторные подстанции. Однако не всегда эти земельные участки в дальнейшем использовались. Теперь люди будут подходить к процессу более осознанно и ответственно: подключать такую мощность, какая необходима.

Еще одна цель нововведения - рост надёжности энергоснабжения. Ведь сетевые организации смогут направлять больше средств на ремонты и содержание объектов энергетики. Это повысит качество электроснабжения потребителей и снизит число аварий в электросетях.