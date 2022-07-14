Омские хирурги провели пенсионерке сложную двойную операцию

Операция прошла успешно. Фото: Министерство здравоохранения

Хирурги омской больницы БСМП №1 спасли пенсионерку, сделав ей сложную двойную операцию. В больницу женщина попала с желтухой и позже врачи диагностировали у неё рак.

Пациентке восстановили проходимость желчевыводящих путей после осложненной желчекаменной болезни, а также одновременно провели резекцию желудка по поводу злокачественной опухоли. Операция длилась больше 4 часов. Все манипуляции врачи провели при помощи лапароскопа.

Врачи отмечают, что каждый третий больной находится в хирургическом стационаре с такой патологией. На данный момент в хирургических отделениях стационара широко применяют методики выполнения желчеотводящих операций под УЗИ-навигацией.

- В 2021 году нами были прооперированы двое больных с редким осложнением хронического панкреатита. Это нарушение проходимости главного панкреатического протока поджелудочной железы, проявляющееся болями в животе и скоплением жидкости в плевральной полости, — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП №1 Александр Пропп.

К этому заболеванию приводят частые погрешности в питании, злоупотребление алкоголем, осложнённое течение желчекаменной болезни.

- Одним из первых, тревожных, симптомов является безболевая желтуха, то есть беспричинное пожелтение кожных покровов. За месяц до этого больные, как правило, начинают худеть, пропадает аппетит. В этом случае следует немедленно обследоваться, - поясняет врач-хирург, начмед БСМП №1 Александр Пропп.

Поэтому врачи советуют внимательно отнестись к своему здоровью, не отказываться от обследования и вовремя обращаться к специалистам, имеющих опыт хирургического лечения заболеваний поджелудочной железы, чтобы не пропустить симптомы опасных недугов.