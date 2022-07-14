Возле омского ТЮЗа начали обустраивать пешеходные дорожки

Работы на этой территории завершатся к сентябрю. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Благоустройство территории Городского сада и капитальный ремонт здания ТЮЗа ведутся в рамках национальных проектов - «Жилье и городская среда» и «Культура».

Городской сад расположен в границах ул. Броз Тито - пр. К. Маркса - ул. Короленко - ул. Ленина. К первой очереди выполнения работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» компания-подрядчик ООО «ЗавГор» приступила в апреле. Стоимость контракта составляет 17,3 миллиона рублей.

В мае были завершены демонтажные работы, после чего подрядчик приступил к обустройству тротуарной плитки.

«В настоящее время в зоне благоустройства завершаются работы ресурсоснабжающей организацией по ремонту аварийных тепловых сетей. Участок проходит в районе парковки у Дома Союзов по ул. Броз Тито. Вопрос о необходимости ремонта возник в мае текущего года. К сегодняшнему дню работы ресурсоснабжающей организацией выполнены на 95%. Планируется, что в ближайшие дни будет сделано уплотнение грунта на поверхности участка ремонта. Подрядная организация ООО «ЗавГор» выполняет работы по устройству покрытий из плитки по пр. К. Маркса со стороны ул. Короленко и от центрального входа в здание Дома Союзов. Завершены работы должны быть до 1 сентября текущего года», - отметил заместитель главы администрации Центрального округа Евгений Михеев.

Капитальный ремонт здания ТЮЗа ведется в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили в Министерстве культуры Омской области, строители после демонтажа старой облицовочной плитки приступили к штукатурным работам на фасаде. После будет произведено его утепление и укладка новой плитки.

Черновая отделка также ведется в помещениях театра – фойе, служебных помещениях, гардеробе. В фойе второго этажа демонтированы витражные окна, которые в ходе ремонта будут заменены на алюминиевые, это позволит сохранять необходимую температуру в здании. В зрительном зале ТЮЗа идет демонтаж старого пожарного занавеса – на его месте появится современная конструкция, отвечающая всем требованиям безопасности.

Как отметил депутат Омского городского Совета Аркадий Лунёв, благоустроенный Городской сад и обновленный ТЮЗ будут радовать не только омичей, но и станут точкой притяжения для гостей города.

«Скоро мы увидим обновленный ТЮЗ. Там появится современное световое оборудование, отремонтируют фасад здания, а также сцену и зрительный зал. Не менее масштабное преображение ждет и территорию Городского сада у театра. Она станет уютнее. Появятся новые арт-объекты, заменят плитку. Одним из главных украшений сада является скульптура Дон Кихота, выполненная нашим известным мастеров Александром Капраловым. Она давно полюбилась омичам и стала своего рода символом ТЮЗа. В этом году было решено обновить и ее. Добавятся новые детали у самого объекта. А рядом с Дон Кихотом установят его верного друга Санчо Панса. После реставрации обновленная компания героев Сервантеса вернется на свое привычное место, чтобы радовать омичей и гостей нашего города», - рассказал Аркадий Лунёв.

Завершение работ по капитальному ремонту ТЮЗа – осень 2023 года, общая стоимость строительно-монтажных работ и оборудования составляет 576 миллионов рублей.