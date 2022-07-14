Бессменному председателю омского парламента Владимиру Варнавскому вручили орден Александра Невского

Награждение председателя областного парламента Владимира Варнавского. Фото: Правительство Омской области

Представитель президента России в СФО Любовь Бурда наградила орденом Александра Невского председателя областного парламента Владимира Варнавского. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

- В 90-е годы субъектам федерации было предоставлено право творить собственное законодательство, и Владимир Алексеевич активно взялся за эту работу. Вот уже много лет вы избираетесь — это показатель и вашей ответственной работы, и отношения ваших избирателей лично к вам, — обратилась Любовь Бурда к Владимиру Варнавскому .

Орден был вручен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Владимир Варнавский поблагодарил заместителя полпреда за то, что его наградили в Омске.

- Я благодарен вам за оказанное мне доверие, за поддержку, за конструктивную работу во благо омичей и нашей великой России, - поблагодарил он.