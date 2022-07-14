В Омском районе нашли 79-летнего пенсионера, ушедшего за грибами

Мужчине стало плохо, поэтому он не смог самостоятельно добраться домой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ушедшего за грибами 79-летнего пенсионера нашли под Омском. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Он был найден в трех километрах от деревни Вперед Омского района, в которой и проживает. Как сообщают в УМВД, мужчина почувствовал себя плохо и не смог добраться домой.

- Состояние мужчины удовлетворительное, сейчас его уже привезли домой, сотрудники полиции направили к нему скорую помощь. С его слов, он почувствовал себя плохо, поэтому не мог добраться до дома самостоятельно.

Напомним, пенсионер 13 июля на велосипеде отправился в лес и пропал. Его родственники заявили в правоохранительные органы.