В Омском районе нашли 79-летнего пенсионера, ушедшего за грибами

Мужчине стало плохо, поэтому он не смог самостоятельно добраться домой.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ушедшего за грибами 79-летнего пенсионера нашли под Омском. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Он был найден в трех километрах от деревни Вперед Омского района, в которой и проживает. Как сообщают в УМВД, мужчина почувствовал себя плохо и не смог добраться домой.
- Состояние мужчины удовлетворительное, сейчас его уже привезли домой, сотрудники полиции направили к нему скорую помощь. С его слов, он почувствовал себя плохо, поэтому не мог добраться до дома самостоятельно.
Напомним, пенсионер 13 июля на велосипеде отправился в лес и пропал. Его родственники заявили в правоохранительные органы.