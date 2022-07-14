У летевшего из Омска в Екатеринбург самолета на посадочной полосе не выпустились закрылки и предкрылки

При посадке никто не пострадал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел 12 июля на посадочной полосе екатеринбургского аэропорта. У лайнера авиакомпании Red Wings, который летел из Омска, произошла нештатная ситуация. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».

Около 11:00 утра при заходе на посадку у самолета не выпустились в заданное положение закрылки и предкрылки. Командир воздушного судна быстро предпринял решение, выполнил определенные действия согласно инструкции и благополучно посадил самолет.