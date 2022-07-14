Омский Россельхознадзор выявил в мясе листерии и кишечную палочку

Всего проверили 675 проб Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники областного Россельхознадзора провели проверку пищевой продукции и кормов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В итоге из 675 проб - 59 оказались некачественными, а некоторые и опасными. Самым первым в списке оказалось мясо: в 30 пробах обнаружились остатки лекарственных средств — окситетрациклина, хлорамфеникола. Также, в некоторых пробах нашли возбудителей листериоза, сальмонеллеза и кишечную палочку.

Вторым по списку стало молочная продукция. 11 проб не соответствовали нормам по показателям жирно-кислотного состава.

В Россельхознадзоре добавили, что около 300 проб пришлось на продукцию, поставляемую в детские сады и школы. В 6 случаях продукты оказались с нарушениями. С поставщиками некачественной продукции уже расторгли контракты.