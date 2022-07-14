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Общество14 июля 2022 7:39

В Омске на улице 30-я Рабочая проведут линии освещения

Государственная экспертиза одобрила проект
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Освещение проведут вдоль БОУ Лицея «Бизнеса и информационных технологий»

Освещение проведут вдоль БОУ Лицея «Бизнеса и информационных технологий»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске по улице 30-я Рабочая вдоль БОУ Лицея «Бизнеса и информационных технологий» оборудуют фонари. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Проект строительства получил положительное заключение государственной экспертизы. Ориентировочная протяжённость линии будет больше 200 метров.

- Адресной инвестиционной программой Омска предусматривается финансирование на строительно-монтажные работы по объекту в 2023 году, — отметил замдиректора департамента строительства Омска Владимир Рябинин.