В Омске на улице 30-я Рабочая проведут линии освещения

Освещение проведут вдоль БОУ Лицея «Бизнеса и информационных технологий» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске по улице 30-я Рабочая вдоль БОУ Лицея «Бизнеса и информационных технологий» оборудуют фонари. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Проект строительства получил положительное заключение государственной экспертизы. Ориентировочная протяжённость линии будет больше 200 метров.

- Адресной инвестиционной программой Омска предусматривается финансирование на строительно-монтажные работы по объекту в 2023 году, — отметил замдиректора департамента строительства Омска Владимир Рябинин.