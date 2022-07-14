Как сделать перерасчет за вывоз мусора если уехал в отпуск?

Согласно действующему законодательству, если потребитель временно отсутствует в жилом помещении, он вправе получить перерасчет платы за коммунальную услугу обращение с ТКО. Летом этот вопрос особенно актуален в связи с тем, что омичи уезжают в отпуск.

Важно знать, что временно не проживающим в жилом помещении потребитель признается, если он отсутствует по месту жительства более 5 календарных дней подряд (пункт 148(44) Правил № 354).

Собственник квартиры или дома, либо потребитель коммунальной услуги может обратиться в Омскую энергосбытовую компанию с заявлением о перерасчете с указанием фамилии, имени и отчества каждого отсутствующего потребителя, дня начала и окончания периода их временного отсутствия. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт и период временного отсутствия.

В качестве таких документов, к заявлению о перерасчете могут прилагаться:

- копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;

- справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;

- проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в таких документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформления проездных документов в электронном виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного документа (посадочный талон в самолет, иные документы);

- счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии;

- документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;

- справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование, которым не осуществлялось;

- справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;

- справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в стране пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами Российской Федерации, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации при осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;

- справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;

- иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

К иным документам могут относиться:

- копии платежных документов за электроэнергию или выписка от энергоснабжающих организации;

- в случае признания человека без вести отсутствующим – решение суда;

- в случае временного содержания в местах предварительного заключения и лишения свободы — справка с мест предварительного заключения или лишения свободы;

- при прохождении воинской службы или военных сборов — справка из воинской части по месту прохождения срочной воинской службы.

- квитанции и чек об оплате за услугу по обращению с ТКО по месту прописки и/или проживания.

К заявлению также желательно приложить выписку УК о составе проживающих или справку о составе проживающих, в качестве доказательства факта подтверждающего место проживания по адресу жилого помещения, в отношении которого требуется перерасчет.

Заявление на перерасчет платы за ТКО подается либо до начала временного отсутствия, либо после окончания периода отсутствия, но не позднее 30 дней после возвращения (пункт 91 Правил № 354). Перерасчет можно сделать за период отсутствия не более чем 6 месяцев, с последующим продлением еще на 6 месяцев.