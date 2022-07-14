Речной порт объявил расписание рейса «Омск - Ачаир»

Омичи смогут посетить Ачаирский монастырь в ближайшие три дня Фото: Андрей АБРАМОВ

С 14 июля омичи могут покупать билеты на первые рейсы до Ачаирского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе омского речного порта.

Осуществлять рейсы будет теплоход «Заря Югры». Поездки запланированы на ближайшие пятницу, субботу и воскресенье. Судно отправится от причала «Омск» в 13:15, а в монастырь прибудет уже в 15:30. Обратный отплыв - в 17:30, на место прибудет в 19:30. Отметим, что формат рейсов планируют изменить со следующей недели.

Как и ранее, стоимость билета в один конец составит 700 рублей, для детей от 5 до 9 лет цена ниже — 300 рублей. Отметим, что купить билеты обратно омичи смогут на причале «Ачаир».