Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 6:50

Речной порт объявил расписание рейса «Омск - Ачаир»

Теплоход будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Омичи смогут посетить Ачаирский монастырь в ближайшие три дня

Омичи смогут посетить Ачаирский монастырь в ближайшие три дня

Фото: Андрей АБРАМОВ

С 14 июля омичи могут покупать билеты на первые рейсы до Ачаирского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе омского речного порта.

Осуществлять рейсы будет теплоход «Заря Югры». Поездки запланированы на ближайшие пятницу, субботу и воскресенье. Судно отправится от причала «Омск» в 13:15, а в монастырь прибудет уже в 15:30. Обратный отплыв - в 17:30, на место прибудет в 19:30. Отметим, что формат рейсов планируют изменить со следующей недели.

Как и ранее, стоимость билета в один конец составит 700 рублей, для детей от 5 до 9 лет цена ниже — 300 рублей. Отметим, что купить билеты обратно омичи смогут на причале «Ачаир».