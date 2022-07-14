В Омске глава Кировского округа Андрей Горбачёв ушел в отставку

В КАО пока продолжается работа по благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Ушел в отставку глава Кировского округа Андрей Горбачёв. Об этом сообщает информационный портал «Ом1».

Как пишет издание, чиновник оставил руководство округом по собственному желанию. Теперь его место займёт Алексей Наседкин, который работает замдиректора департамента образования.

Любопытно, что отставка произошла сразу после объезда мэром Сергеем Шелестом Кировского округа. Тогда градоначальник остался недоволен состоянием Левобережья во многих сферах деятельности.