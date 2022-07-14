Новые фишки «SMS-таргета» помогают бизнесу привлекать клиентов

Tele2, российский оператор мобильной связи, при покупке таргетированной рассылки возвращает 60% от суммы бонусными SMS. Помимо этого, оператор усовершенствовал сервис «SMS-таргет». Теперь предприниматели могут более точно настраивать геозону рассылки, генерировать в сообщениях уникальные промокоды, получать статистику по эффективности рекламных кампаний. Также с помощью ИИ они найдут аудиторию, которая с большей вероятностью заинтересуется предложением в сообщении.

Пользователь сервиса настраивает параметры для рассылки на нужную целевую аудиторию (выставляет таргеты) и выбирает время отправки сообщений в личном кабинете. Сейчас при подключении таргетированной рассылки корпоративные клиенты могут воспользоваться выгодным предложением от оператора. Покупая таргеты, они получают на свой счет 60% от суммы бонусными SMS: из расчета одно сообщение за каждый внесенный рубль. Чем больше таргетов настраивает клиент, тем больше бесплатных SMS он получает.

Tele2 усовершенствовала сервис: теперь предприниматель может выбрать более точную геозону рассылки. Геотаргетинг настраивается в двух режимах – онлайн и офлайн. В первом случае сообщения придут клиентам, которые находятся в выбранной геозоне в данный момент: на улице, в метро или помещении. В офлайн-режиме геопараметры закреплены за абонентом вне зависимости от его текущего расположения. Например, это может быть место работы или адрес проживания.

«SMS-таргет» также позволяет генерировать индивидуальные промокоды в личном кабинете или импортировать их из заранее подготовленного списка.

С новой функцией Lookalike предприниматель найдет пользователей, похожих на действующих клиентов. Для этого он загружает данные об исходной аудитории. Искусственный интеллект проанализирует пользователей по интересам, социально-демографическим и поведенческим характеристикам и подберет аудиторию, которая с большей вероятностью заинтересуется предложением.

Используя «Редиректные ссылки», клиент сократит длину ссылки в сообщении и получит информацию о количестве переходов по ней из SMS. Это поможет оценить конверсию рекламной кампании и определить самые «продающие» тексты.

На правах рекламы.