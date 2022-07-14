В Омской области на компенсацию содержания паромных переправ выделят 40 миллионов рублей

Перевозки на переправах субсидируются

В Омской области провели отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей которым выплатят компенсацию по содержанию и ремонту паромных переправ. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

АО «ДРСУ 3» и ИП Чуманову Павлу Александровичу на содержание трех паромных переправ будет направлено более 27 миллионов рублей. Также, госпредприятие «Тевризское ДРСУ» получит субсидии в размере 13 миллионов рублей. Так, общая сумма направленных средств составит 40 миллионов рублей.

Отметим, что организаторы остальных переправ смогут заявиться на участие в еще одном отборе. Напомним, что пассажиры могут пользоваться всеми переправами бесплатно. Основная часть переправ работает с 06:00 - 09:00 часов и до 19:00 - 22:00 часов.