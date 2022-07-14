От омской сборной выступят 33 спортсмена

В Омске пройдут всероссийские летние сельские спортивные игры. Начнутся они с 26 июля и продлятся до конца месяца. Об этом сообщил глава региона Александр Бурков в своем телеграм-канале.

- За последние несколько лет мы многое сделали для возрождения АПК в регионе. Благодаря этому ежегодно показываем хорошие результаты по качеству зерна пшеницы и урожайности в целом, обновляем парк сельхозтехники и главное — заботимся о кадрах для сельского хозяйства, - написал губернатор.

Торжественное открытие соревнований пройдет 27 июля в 19:00 на Соборной площади. Там для омичей выступят приглашённые гости: Татьяна Овсиенко, группа «Белый Орёл», Кай Метов и Александр Айвазов.

Участие в играх примут 52 команды из России и Беларуси, а в омскую сборную вошли 33 спортсмена. Им предстоит побороться за победу в соревнованиях, состязаниях спортивных семей, полиатлоне, женском волейболе, городошном спорте, мини-лапте, армрестлинге и перетягивании каната, а также дояров, механизаторов и косарей.