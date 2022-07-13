Омские следователи завершили уголовное дело экс-директора пивного завода «Сибирский стандарт»

Уголовное дело готовят к передаче в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Омского горсовета Лариса Горностаева уклонилась от уплаты 487 миллионов рублей в качестве НДС, считает следствие.

Расследование по уголовному делу владелицы пивного завода ООО «Сибирский стандарт» Ларисы Горностаевой официально закончено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что с 2014 по 2016 год Горностаева в статусе директора завода незаконно требовала от сотрудников не отражать в бухгалтерской документации и налоговой отчетности весь объем произведенной подакцизной продукции, а реализовывать ее через подконтрольные фирмы.

Общая сумма ущерба составила 487 миллионов рублей. Во время следствия на заводе провели обыски и арестовали его имущество. Сама депутат свою вину не признала. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело готовится к передаче в суд.