На Левобережье Омска в ДТП скончался 73-летний мужчина

Полицейские предполагают, что мужчине стало плохо. Фото: Управление МВД по Омской области

Накануне, 12 июля, в Кировском округе Омска произошла авария с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Происшествие произошло днем. Сообщение поступило в дежурную часть около 16:40. На месте полицейские установили, что 73-летний водитель Toyota RAV4 ехал по бульвару Космонавтов и в районе дома на Дианова, 12/1 врезался сначала в припаркованный на обочине автомобиль Volkswagen Transporter, а затем в ограждение. Сотрудники предполагают, что причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия у мужчины во время движения на автомобиле.

Мужчину не удалось спасти. Он скончался в машине скорой помощи. Все обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.