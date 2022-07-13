В омской мэрии сообщили новые требования к облику городских зданий

Теперь омичи должны будут согласовывать ремонт с городской администрацией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Омска утвердили новые требования к архитектурному облику городских зданий, сооружений и ограждений. Теперь прежде чем начать ремонт, омичам будет необходимо согласовать проект. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь цвет балконов должен совпадать с общей стилистикой дома. Запрещено красить наличники с откосами в оттенки, которые отличаются из преобладающей гаммы. Также отныне нельзя использовать профнастил, металлопрофиль, металлические листы для облицовки.

Что касается требований к заборам: штыри, наконечники и сетки-рабицы будут запрещены. Ограничения не касаются памятников культуры, частных домов и дач. Перепланировку можно будет делать в случае, если это не помешает жизни соседей и не заденет несущие стены. За нарушение этого пункта — штраф для собственников составит до 2 500 рублей, для предпринимателей — до 50 тысяч рублей.

На остекление балкона или лоджии также потребуется разрешение департамента архитектуры. За снесённую перегородку между комнатой и лоджией, установку нестандартного козырька грозит штраф 7 тысяч рублей.