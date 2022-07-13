Образовательные программы ОмГАУ вошли в первую лигу предметного агрегированного рейтинга

Это показатель высокого уровня реализации программ и качества образования в целом.

Предметный национальный агрегированный рейтинг (best-edu.ru) вызывает высокий интерес не только академической общественности, но и абитуриентов, и их родителей. Взгляд на образовательную организацию сквозь призму предметных областей позволяет узнать много интересного о вузе в целом и потенциальных возможностях в реализуемых направлениях подготовки, в частности. Исследование не только подтвердило сильные позиции столичных вузов, но и выявило лидеров предметных областей в региональных вузах, которые не уступают столичным.

Образовательные программы Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина вошли в первую лигу Предметного национального агрегированного рейтинга по 2 укрупненным группам направлений подготовки: «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «36.00.00 Ветеринария и зоотехния».

Это показатель высокого уровня реализации программ и качества образования в целом.