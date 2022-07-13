Авиаперевозчикам запланировали транш на субсидирование рейсов из Омска

Самолеты выполняют 13 рейсов из Омска Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Компании, выполняющие 13 авиарейсов из Омска получат поддержку из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

С 1 августа и до конца 2022 года АО «ЮВТ Аэро» сможет выполнять субсидируемые рейсы 3 раза в неделю в Барнаул, Абакан, Волгоград, Иркутск и Челябинск. Также, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в этот же период будет перевозить авиапассажиров в Кемерово и Тюмень два и три раза в неделю.

Самолеты авиакомпании АО «Авиакомпания «Азимут» будут летать дважды в неделю в Уфу, а ООО «Авиакомпания «Икар» — в Пермь. АО «Ред Вингс» осуществляет субсидируемые рейсы в Минеральные Воды два раза в неделю, трижды в неделю — в Екатеринбург, а также в Казань и Самару.

- На эти цели предусмотрены бюджетные отчисления в объеме 199 миллионов рублей. Это позволит омским пассажирам покупать билеты по более выгодной цене, — отметил глава регионального министерства транспорта Антон Заев.

Сейчас из Омска самолётом можно добраться до Тюмени, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нового Уренгоя и Салехарда.