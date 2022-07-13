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Общество13 июля 2022 5:15

Авиаперевозчикам запланировали транш на субсидирование рейсов из Омска

На эти цели из федерального бюджета выделят 199 миллионов рублей
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Самолеты выполняют 13 рейсов из Омска

Самолеты выполняют 13 рейсов из Омска

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Компании, выполняющие 13 авиарейсов из Омска получат поддержку из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

С 1 августа и до конца 2022 года АО «ЮВТ Аэро» сможет выполнять субсидируемые рейсы 3 раза в неделю в Барнаул, Абакан, Волгоград, Иркутск и Челябинск. Также, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в этот же период будет перевозить авиапассажиров в Кемерово и Тюмень два и три раза в неделю.

Самолеты авиакомпании АО «Авиакомпания «Азимут» будут летать дважды в неделю в Уфу, а ООО «Авиакомпания «Икар» — в Пермь. АО «Ред Вингс» осуществляет субсидируемые рейсы в Минеральные Воды два раза в неделю, трижды в неделю — в Екатеринбург, а также в Казань и Самару.

- На эти цели предусмотрены бюджетные отчисления в объеме 199 миллионов рублей. Это позволит омским пассажирам покупать билеты по более выгодной цене, — отметил глава регионального министерства транспорта Антон Заев.

Сейчас из Омска самолётом можно добраться до Тюмени, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нового Уренгоя и Салехарда.