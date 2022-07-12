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Происшествия12 июля 2022 10:34

Невнимательный водитель «Ниссана» разбил «Морковник» 27-летнего омича

Виновник аварии летел по улице Торговой на красный свет
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

«Морковник» 27-летнего омича разбил невнимательный водитель «Ниссана». О ДТП с пострадавшими сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне около 11 часов вечера. Водитель «Ниссана» ехал по улице торговой и не заметил красный сигнал светофора.

- На перекрёстке с улицей Бетховена он проехал на красный свет и столкнулся с машиной Toyota Mark II, за рулём которой сидел 27-летний мужчина. После удара «Тойоту» отбросило на стойку светофора, - уточнили в ведомстве.

Среди пострадавших была 38-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан», которая обратилась к медикам.