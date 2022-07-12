Омские приставы взыскали с должников 4,4 млрд рублей за полгода

Сумма выше аналогичного периода прошлого года. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

4,4 млрд рублей за полгода взыскали с должников омские приставы. Об этом сообщили в управлении УФССП.

Сумма оказалась на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиная доля взысканий пришлась на алиментщиков, фискальные платежи и ущерб от преступлений.

К слову, 63 млн рублей удалось выбить с компаний, которые задолжали зарплаты своим сотрудникам, еще 159 млн рублей – долги за коммуналку.

Не обошлось и без наложения ареста на имущество должников, за счёт этого удалось взыскать ещё 150 млн рублей. А в ходе действия запрета на использование водительских прав омичи погасили задолженности более чем на 46 млн рублей.