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Общество12 июля 2022 10:15

Омич получил 500 тысяч рублей штрафа за публичное оправдание терроризма

Приговор мужчине вынес первый восточный окружной военный суд
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Омича не осудили, но назначили полмиллиона рублей штрафа

Омича не осудили, но назначили полмиллиона рублей штрафа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый восточный окружной военный суд признал виновным омича в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенное в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе областного УФСБ России.

В январе 2020 года мужчина прокомментировал пост про террористический акт, совершённый в октябре 2018 года в здании УФСБ Архангельской области. В нем эксперты усмотрели призывы к насильственным действиям по отношению к сотрудникам органов безопасности и к осуществлению террористических действий, аналогичных теракту в Архангельске.

В итоге омичу вынесли приговор, где отмечено что он должен выплатить штраф суммой 500 тысяч рублей. Решение вынесено на основе материалов, собранных УФСБ России по 33 ракетной армии и ЦПЭ УМВД России по Омской области.