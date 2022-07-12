Омич получил 500 тысяч рублей штрафа за публичное оправдание терроризма

Омича не осудили, но назначили полмиллиона рублей штрафа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый восточный окружной военный суд признал виновным омича в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенное в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе областного УФСБ России.

В январе 2020 года мужчина прокомментировал пост про террористический акт, совершённый в октябре 2018 года в здании УФСБ Архангельской области. В нем эксперты усмотрели призывы к насильственным действиям по отношению к сотрудникам органов безопасности и к осуществлению террористических действий, аналогичных теракту в Архангельске.

В итоге омичу вынесли приговор, где отмечено что он должен выплатить штраф суммой 500 тысяч рублей. Решение вынесено на основе материалов, собранных УФСБ России по 33 ракетной армии и ЦПЭ УМВД России по Омской области.