В августе в Омске заработают Экопункты по приему вторсырья у населения

Фото: ООО "Магнит".

Региональный оператор по обращению с ТКО компания «Магнит» реализует проект по открытию сети Экопунктов по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» и при поддержке Администрации города Омска.

Алексей Русавский, руководитель управляющей компании "Жилищник3":

«Вопрос очень актуальный. Мы начали устанавливать желтые контейнеры на наших санитарных площадках. Очень тяжело донести до населения, проводим агитацию, рассказываем жителям, что это полезно, важно для экологии сортировать мусор. Люди не привыкли к этому, мы обслуживаем много домов – 20 тыс. человек. Открытие экопунктов станет хорошей мотивацией для сортировки мусора».

При выборе участков для размещения Экопунктов в первую очередь учитывались удаленность и удобство для физических лиц. Главное отличие открывающихся экопунктов от уже существующих точек по приему вторсырья в том, что они будут расположены в черте города в местах общего пользования: на парковках у рынков, Торговых центров, в парках и т.д.

Фото: ООО "Магнит".

В каждом административном округе Омска в августе появится по одному Экопункту, в дальнейшем сеть пунктов по приему вторсырья будет расти. Регоператор планирует открытие Экопунктов и в сельских районах Омской области.

«Администрация города Омска оказывает помощь в реализации данного проекта. В настоящее время специалисты работают над выбором земельных участков, как только они будут утверждены, проект вступит в фазу реализации и уже в августе омичи смогут сдать в Экопункты, расположенные в территориальной от них доступности, раздельно собранные фракции», - сказал первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин.

Построенные в соответствии с современными технологиями, экопункты будут осуществлять прием полезных фракций у омичей за денежное вознаграждение. Каждый желающий сможет привезти в экопункт в любое удобное для него время раздельно собранные отходы и заработать на этом. В августе на сайте регоператора должен появиться прайс с ценами на принимаемое вторсырье, как пояснили в компании «Магнит» они будут соответствовать действующему рыночному прайсу на вторсырье.

Фото: ООО "Магнит".

«Сегодня в Омске и муниципальных районах области есть точки по приему вторсырья у населения, однако расположены они, как правило, в промзонах, куда не всегда удобно и приятно добираться. Красивые яркие Экопукты регионального оператора будут расположены в городе рядом с местами общего пользования. В них можно будет прийти всей семьей, с детьми, приучая их с малых лет к раздельному сбору. В Экопунктах будут работать специалисты регоператора, одетые в спецодежду, которые смогут проконсультировать омичей по вопросам раздельного сбора отходов и подготовки вторсырья к сдаче», - пояснил исполнительный директор ООО «Магнит» Дмитрий Третьяков.

Валерий Студеникин, директор ООО "Диалинк-Омск":

Сегодня действительно в обществе назрела проблема с раздельным сбором мусора. Рад, что мы дошли до этого вопроса. Говорили о том, что возвращаемся к советскому опыту. Мы с семьей уже года три сортируем мусор, тару из-под кисломолочных продуктов моем и собираем. В перспективе, я услышал, что у нас готовы площадки, будут со временем внедряться. Важно, чтобы население было в курсе о таких площадках. Государство действительно озадачено сбором мусора и готово это внедрять, поэтому важно, чтобы это было еще в сознании людей. Если будет высокий уровень культуры – люди поймут, что нужно сортировать мусор – тогда все эти проблемы в обществе будут решены.