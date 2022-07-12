В Омске в сезон отпусков подорожали билеты, зато подешевели овощи

В период отпусков спрос на дальние поездки вырос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подешевели овощи, но подорожали билеты в Омске в сезон отпусков. Аналитику цен за июнь опубликовал Омскстат.

В прошлом месяце на 1,1% подешевели продукты питания. На это повлияли сезонные овощи. Например, капуста упала в цене на 36%, помидоры на 32%. Однако выросла стоимость лимонов на 10% и картофеля на 7,9%.

Среди непродовольственных товаров отмечен рост цен на фотоаппараты на 14%, зато снижение на свежесрезанные цветы и газовое топливо.

Цены и тарифы в сфере услуг подорожали в среднем на 0,7%. Особо отмечен рост на авиа и жд билеты – в районе 20%.