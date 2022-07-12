Перевернувшаяся в центре Омска скорая везла ребенка в больницу

В ДТП пострадала только мать ребенка. Фото: Инцидент Омск

В ночь на 12 июля на перекрестке улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого снова в результате ДТП перевернулась скорая помощь. Об этом сообщили в группе Инцидент Омск социальной сети ВКонтакте.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что машина направлялась в ГБ № 1 внутри с несовершеннолетней пациенткой. Следом за ней ехала сопровождающая машина. После ДТП фельдшер скорой, пациентка и ее мама поехали в больницу на ней.

Сама девочка травм не получила, а вот ее маму доставили с ушибами. Сейчас они госпитализированы в больницу из-за заболевания, с которым и было обращение в скорую помощь.

Фельдшер не обращался за медицинской помощью. Другим участникам аварии она тоже не потребовалась.

- Водители машин перед каждой рабочей сменой обязательно проходят предрейсовый осмотр: им измеряют давление, температуру, проводят общий осмотр, при необходимости — тест на алкоголь, — уточнили в минздраве.