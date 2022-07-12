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Общество12 июля 2022 8:29

С 14 июля на улице Орджоникидзе в Омске изменят работу трех светофоров

Отдельные фазы для пешеходов уберут и соединят их с параллельным движением машин
Виктория КОВЕРНЕВА
На участках будут установлены бело-лунные секции светофора.

На участках будут установлены бело-лунные секции светофора.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Работу трех светофоров на улице Орджоникидзе в Омске изменят с 14 июля. Об этом сообщили в городской администрации.

Это связано с изменениями в законодательстве и, честно говоря, с ненужностью этой функции на данных участках дороги.

С четверга светофоры на пересечении улицы Орджоникидзе с улицами 12-я, 16-я и 20-я Северные будут работать в режиме «просачивания».

- Это когда разрешающая фаза для транспортных средств при повороте направо и\или налево совпадает по фазе с зеленых сигналом для пешеходов, - уточнили в мэрии.

Для безопасности пешеходов на этих участках установят бело-лунные секции светофора.