С 14 июля на улице Орджоникидзе в Омске изменят работу трех светофоров

На участках будут установлены бело-лунные секции светофора.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Работу трех светофоров на улице Орджоникидзе в Омске изменят с 14 июля. Об этом сообщили в городской администрации.
Это связано с изменениями в законодательстве и, честно говоря, с ненужностью этой функции на данных участках дороги.
С четверга светофоры на пересечении улицы Орджоникидзе с улицами 12-я, 16-я и 20-я Северные будут работать в режиме «просачивания».
- Это когда разрешающая фаза для транспортных средств при повороте направо и\или налево совпадает по фазе с зеленых сигналом для пешеходов, - уточнили в мэрии.
Для безопасности пешеходов на этих участках установят бело-лунные секции светофора.