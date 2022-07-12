С 14 июля на улице Орджоникидзе в Омске изменят работу трех светофоров

На участках будут установлены бело-лунные секции светофора. Фото: Иван МАКЕЕВ

Работу трех светофоров на улице Орджоникидзе в Омске изменят с 14 июля. Об этом сообщили в городской администрации.

Это связано с изменениями в законодательстве и, честно говоря, с ненужностью этой функции на данных участках дороги.

С четверга светофоры на пересечении улицы Орджоникидзе с улицами 12-я, 16-я и 20-я Северные будут работать в режиме «просачивания».

- Это когда разрешающая фаза для транспортных средств при повороте направо и\или налево совпадает по фазе с зеленых сигналом для пешеходов, - уточнили в мэрии.

Для безопасности пешеходов на этих участках установят бело-лунные секции светофора.