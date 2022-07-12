В Омске за сутки из окон выпали несколько детей

Дети находятся в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске за сутки из окна выпали два ребенка. Они остались живы, но получили множественные ушибы. Об этом сообщает пресс-служба областного управление МВД.

Одно из происшествий случилось 11 июля в многоквартирном доме на улице Сурикова. Следствие установило, что мать четверых детей ушла из квартиры и оставила их под присмотром старшей дочери 11 лет. Пока девочка отвлеклась на приготовление еды, мальчик выпал из раскрытого настежь окна на втором этаже и получил черепно-мозговую травму. На данный момент его состояние тяжёлое.

Второй присшествие произошло в 10:30 утра на улице 20 лет РККА. Семья проживает на первом этаже. Проснувшись, мальчик перебрался на подоконник и не удержался. Сейчас он находится в лечебном учреждении вместе с мамой.

- Следком напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не рассчитывайте на контроль со стороны подростков или престарелых родственников, не считайте москитную сетку значимой преградой. Смертность детей летом выше именно из-за подобных трагических происшествий, отметили в ведомстве.